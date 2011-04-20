У Львові дівчину зґвалтували у під‘їзді власного будинку

Львів. 20 квітня. УНІАН. У Львові 18-річну дівчину було зґвалтовано у під‘їзді власного будинку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на 18-річну львів‘янку скоїв напад невідомий чоловік, який із погрозою застосування фізичного насильства, зґвалтував її на сходовому майданчику під‘їзду будинку на вул. Науковій, де проживає потерпіла.

Вжитими заходами ґвалтівника, яким виявився 31-річний раніше судимий львів‘янин, затримали працівники міліції. Він заарештований та перебуває в СІЗО.