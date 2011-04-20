На Львівщині директор ПП вкрав у Мостиської міськради 160 тис. грн.

Львівська область. 20 квітня. УНІАН. На Львівщині директор одного з приватних підприємств, зловживаючи службовим становищем, вчинив розкрадання матеріальних коштів Мостиської міської ради на суму 160 тис. грн.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Як було встановлено, 42-річний мешканець Івано-Франківської області, протягом 2009 року «під час виконання робіт по будівництву безнапірного каналізаційного колектора у м.Мостиська зловживаючи службовим становищем вносив в акти завідомо неправдиві дані в результаті чого вчинив розкрадання матеріальних коштів на суму 160 тис. грн.».



