Відеопривітання голови Львівської ОДА із Великоднем

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав мешканців області із світлим днем Воскресіння Господнього.

«Цей день для нас всіх є символом духовного відродження, торжества життя і християнських ідеалів. Свято Великодня нагадує нам про призначення людини, надихає на щиру працю, духовне вдосконалення, закликає любити ближнього, допомагати нужденним.

Святкування Христового Воскресіння допомагає нам по-особливому збагнути глибокі традиції нашого народу. Так відроджується духовна основа, без якої неможливий розвиток країни, утвердження добробуту нашого краю.

Бажаю Вам, щоб ці Великодні дні зігріли Ваші серця радістю спілкування з родиною та близькими, принесли благополуччя у Ваші оселі. Щастя, добра та миру Вам!», – зазначено в привітанні голови Львівської ОДА.