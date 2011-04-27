У Львові «Тойота» наїхала на візок з дитиною

Львів. 27 квітня. УНІАН. У Львові 65-річний водій «Тойоти» наїхав на візок з дитиною. Інцидент стався на перехресті вулиць Личаківська-Солодова у Львові об 21.00 23 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ у Львівської області, у візочку знаходилася шестимісячна дитина.

Після огляду лікарями травмпункту №3 хлопчику встановили діагноз «без слідів травм».

Обставини інциденту з’ясовуються.