У Львові «Тойота» наїхала на візок з дитиною

09:34, 27 квітня 2011
Львів
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Хлопчик не постраждав

Львів. 27 квітня. УНІАН. У Львові 65-річний водій «Тойоти» наїхав на візок з дитиною. Інцидент стався  на перехресті вулиць Личаківська-Солодова у Львові об 21.00 23 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ у Львівської області, у візочку знаходилася шестимісячна дитина.

Після огляду лікарями травмпункту №3 хлопчику встановили діагноз «без слідів травм».

Обставини інциденту з’ясовуються.

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