У Львові «Тойота» наїхала на візок з дитиною
09:34, 27 квітня 2011Львів
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Хлопчик не постраждав
Львів. 27 квітня. УНІАН. У Львові 65-річний водій «Тойоти» наїхав на візок з дитиною. Інцидент стався на перехресті вулиць Личаківська-Солодова у Львові об 21.00 23 квітня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ у Львівської області, у візочку знаходилася шестимісячна дитина.
Після огляду лікарями травмпункту №3 хлопчику встановили діагноз «без слідів травм».
Обставини інциденту з’ясовуються.
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