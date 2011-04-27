У Києві обговорили інвестиційний потенціал Львівщини

Львів. 27 квітня. УНІАН. Сьогодні у Києві відбувся семінар щодо розвитку інвестиційного потенціалу Львівської області, організований Американською торгівельною палатою в Україні. В семінарі взяли участь керівництво області та міста, підприємці та фахівці в галузі інвестицій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета семінару – налагодити розвиток справедливих та прозорих правил ведення бізнесу та інтеграції України до світового співтовариства.

За підсумками зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю між Львівською облдержадміністрацією та Американською торгівельною палатою в Україні. Меморандум передбачає, зокрема, взаємний обмін інформацією щодо залучення та реалізації інвестицій в пріоритетні галузі економіки Львівського регіону; обмін досвідом та матеріалами щодо залучення інвестицій, створення сприятливого інвестиційного середовища; підготовку і проведення спеціальних заходів, зокрема ділових зустрічей, семінарів, форумів, конференцій, круглих столів.