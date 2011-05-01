Діти із Запоріжжя отруїлися їжею в дорозі до Львова

Львів. 1 травня. УНІАН. Діти, яких госпіталізували у лікарню, приїхали у Львів вже із отруєнням, - заявила у коментарі УНІАН головний санітарний лікар Львова Раїса Потицька.

Як повідомила Раїса Потицька, вчора, 30 квітня, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 14 дітей та 2 дорослих. Перебіг захворювання дітей – легкий та середній стан важкості.

«Це - група із Запоріжжя, що приїхала до Львова на міжнародний фестиваль. Причиною отруєння могла стати їжа, якою діти харчувались у дорозі. Адже у Львові діти не харчувались», - зазначила Раїса Потицька.

Як зауважила Раїса Потицька, група дітей із Запоріжжя приїхали у Львів 29 квітня о 18.00 та поселились у готелі «Львів». Проте, в готелі вони не харчувались, оскільки вже в той час у них були симптоми отруєння, зокрема блювота. Відтак, спочатку їм намагались надати допомогу у готелі, а потім одразу госпіталізували.

Загалом, до Львова із Запоріжжя приїхала група із 16 дітей та 2 дорослих. З цієї групи не захворіли двоє дітей, проте їм також була надана відповідна допомога.

Із Запоріжжя група їхала спочатку до Києва потягом, а вже від Києва до Львова автобусом.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 14 учнів Єврейської гімназії ОРТ-Алєф, 1993 – 1995 р.н. народження, які групою прибули з м. Запоріжжя та проживали в готелі „Львів”.