Колесніков висловив співчуття з приводу смерті Лукашика

Львів. 5 травня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Борис Колесніков висловив співчуття з приводу смерті заступника голови Львівської ОДА Степана Лукашика. Про це йдеться у телеграмі, яку Борис Колесніков надіслав на адресу Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Наводимо текст телеграми повністю:

«З глибоким сумом я сприйняв звістку про смерть Степана Лукашика і хочу висловити моє щире співчуття всім його колегам, а також близьким, друзям і рідним.

Втрата Степана Лукашика є надзвичайно гіркою для нас, адже він все своє життя професійно і віддано служив інтересам області, а останні роки присвятив роботі з підготовки Євро-2012, містобудівництва і будівництва Львівської облдержадміністрації. Він зумів зробити так, щоби місто повністю ввійшло в графік, а всі роботи виконувалися якісно. Йому не вистачило лише місяця для того, щоби відзначити 5-річчя своєї служби в облдержадміністрації.

Пам’ять про Степана Івановича назавжди залишається в наших серцях. Розділяю скорботу».

Як повідомляв УНІАН, 2 травня, близько 23.00, на 58-му році життя, після тривалої хвороби помер начальник головного управління з питань Євро-2012, містобудування та будівництва Львівської ОДА Степан Лукашик.