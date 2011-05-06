У Львові чоловік влаштував дебош в лікарні

Львів. 6 травня. УНІАН. У Львові чоловік вчинив дебош у приміщенні міської лікарні пошкодивши майно лікувальної установи на суму 7 500 гривень.

Як повідомили УНІАН у Сихівському райвідділі міліції Львова, куди поступила інформація про хуліганство, 49-річний безробітний львів‘янин своїми діями також зірвав роботу установи на 1,5 години.