Цимбалюк привітав жінок з Днем матері. Відео

Львів. 7 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав жінок із Днем матері.

«Дорогі матері, прийміть найщиріші вітання з Днем матері. Мама – найсвітліше, найзрозуміліше слово кожному. Любі матері, майбутні бабусі, від всього серця вітаю Вас із цим добрим, світлим святом. Нехай у Ваших оселях не затихає радісний сміх, а Вас завжди супроводжує щастя, любов та впевненість у завтрашньому дні», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, День матері відзначається у другу неділю травня. Свято встановлено в Україні на підтримку ініціативи Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, міжнародної організації «Жіноча громада», Спілки жінок України, громадської організації «Союз українок» згідно з Указом Президента України «Про День матері» від 10 травня 1999 року № 489/99.