Львів – місто, в якому хочеться жити, – Цимбалюк

Львів. 7 травня. УНІАН. Львів належить до тих європейських міст, в яких хочеться жити. Для мене є великою честю і відповідальністю працювати разом з вами задля його розвитку та на благо громади. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час урочистої сесії Львівської міської ради з нагоди до Дня Львова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З нагоди цього свята найвидатнішим мешканця Львова та особистостям, які впливають на його розвиток вперше було вручено відзнаку «Почесний знак Святого Юрія». Її отримали головний редактор незалежного часопису «Ї» Тарас Возняк (за активну громадську позицію) та голова правління King Cross Group Джан Карло Стейде (за вагомий інвестиційний внесок у розбудову Львова).

Зазначимо, що святкування у Львові відбуватимуться три дні – 7-9 травня.