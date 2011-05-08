Харківська міськрада обіграла в футбол мерію Львова

Львів. 8 травня. УНІАН. Футбольна команда Харківської міської ради виборола перемогу у матчі з командою Львівської мерії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, футбольний матч між командами міських рад Харкова і Львова, який пройшов 7 травня на стадіоні «СКА» у м. Львові, завершився перемогою харків’ян з рахунком 2:1.

Перший гол команда Харківської міськради забила на 8-й хвилині матчу за допомогою Владислава ПОДВОЙСЬКОГО. Другий м’яч у ворота львів’ян потрапив вже за 2 хвилини. Гол забив Євген РАДЧЕНКО.

До складу футбольної команди Харківської міськради входять представники депутатського корпусу та виконавчої влади.

Коментуючи перемогу футбольної команди, начальник управління у справах сім`ї та молоді Харківської міськради Андрій ХИЖНЯК, відзначив злагодженість і зіграність харків`ян. «У цілому львівська сторона здивувалася зіграності нашої команди. На запитання львів`ян про те, хто наш головний тренер, ми відповіли: це Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС».

«Боротьба була нещадна, але коректна - обійшлося без травм як з одного, так і з іншого боку. Незважаючи на те, що львівська сторона робила постійні заміни, і було мало глядачів, група наших уболівальників стимулювала нашу команду на перемогу. Всі гравці були помітні і гарні на полі. Це і капітан команди Володимир МИСИК (фракція Партії регіонів), і граючий тренер - директор Юридичного департаменту Харківської міськради Володимир КОВАЛЕНКО», - зазначив А.ХИЖНЯК.

«Ми вдячні, - додав він, - нашим львівським колегам за теплий та гостинний прийом і запросили їх до нас на День міста - 23 серпня. У нас в Харкові в цей час і відбудеться матч-відповідь».

Довідка УНІАН. 7 травня Львів святкує день міста. Місту виповнилося 755 років.