На Львівщині жінка оформила на подругу кредит без її відома

Львівська область. 8 травня. УНІАН. До правоохоронців Львівщини, із заявою про шахрайство, звернулася 52-річна львів‘янка.

Як поінформували УНІАН у Яворівському райвідділі міліції, куди поступила заява, жінка повідомила, що у червні 2007 року її знайома, яка проживає у селі Паланки Яворівського району, «шляхом обману оформила на її ім‘я кредит в сумі 47 000 доларів США у львівській філії одного з відомих акціонерних банків».

За даним фактом проводиться розслідування.



