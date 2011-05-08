Сьогодні – День матері

Київ. 8 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українок з Днем матері.

«Сьогодні ми відзначаємо світле і зворушливе свято – День матері – і вклоняємося найріднішій людині у своєму житті», - йдеться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, кожний з нас із самого дитинства та протягом усього життя несе в душі єдиний і неповторний образ своєї матері. «Вона все розуміє і пробачає, любить та оберігає. Мама завжди поруч – у молитвах, думках, спогадах», - підкреслив Президент.

Він побажав матерям міцного здоров`я, родинного тепла і благополуччя, щасливої долі їхнім дітям, миру, злагоди і добра.