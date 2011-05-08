551 жителька Львівщини отримала звання «Мати-героїня»

Київ. 8 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович напередодні Дня матері, який відзначається сьогодні, своїм Указом присвоїв почесне звання «Мати-героїня» понад 2000 багатодітних матерів. Відповідно до Указу, почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 551 мешканці Львівщини.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З початку 2011 року це почесне звання присвоєно понад 10 000 жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.