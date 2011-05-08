ЛАЗ оштрафовано за порушення конкуренційного законодавства

Львів. 8 травня. УНІАН. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Львівські автомобільні заводи» (м. Львів) на загальну суму 60 тис. грн за неподання інформації у встановлений законодавством термін.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Антимонопольного комітету України.



Як зазначається у повідомленні, підприємство не надало інформацію на вимоги Комітету. Офіційні запити були надіслані Комітетом у ході перевірки за дотриманням вимог конкуренційного законодавства під час здійснення суб’єктами господарювання концентрацій.



До Комітету не надійшло від ТОВ «Львівські автомобільні заводи» обґрунтованих пояснень причин неподання інформації, а також зауважень на подання з попередніми висновками у справі.



У зв’язку з цим, Комітет застосував до підприємства штрафні санкції.



На сьогодні Комітет розглядає низку подібних справ, порушених за фактами неподання інформації у встановлений законодавством термін. Зокрема, розслідування триває щодо ТОВ «Західкурортбудсервіс» (м. Львів), ТОВ «Ліга партнерів» (м. Львів), ТОВ «Львівавтокомплектація» (м. Львів), ТОВ «Львівкомплектавтопостач» (м. Львів), ТОВ «Львівський автозавод» (м. Львів), ТОВ «Львівські автобусні заводи» (м. Львів), ТОВ «Мотор Сіті» (м. Львів), ТОВ «Мотор Сіті Люкс» (м. Львів), ТОВ «Мотор Сіті Офіс» (м. Львів), ЗАТ «Завод комунального транспорту» (м. Львів) і ТОВ «Будтрансгаз» (м. Київ).



