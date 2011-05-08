З львівських магазинів крадуть сувеніри
12:09, 08 травня 2011Львів
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Лампи і деревця
Львів. 8 травня. УНІАН. У центрі Львова 19-річний юнак обікрав магазин сувенірів.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції звернувся 23-річний приватний підприємець, який повідомив, що в робочий час з приміщення магазину «Львівські цяцьки», що на площі Ринок, 12 у Львові, було викрадено одну гасову лампу та одне сувенірне деревце виготовлене з бісеру. Всього на суму 420 гривень.
Вжитими заходами злодія, яким виявився 19-річний безробітний львів‘янин, було затримано і доставлено в райвідділ міліції. Речові докази вилучено.
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