З львівських магазинів крадуть сувеніри

Львів. 8 травня. УНІАН. У центрі Львова 19-річний юнак обікрав магазин сувенірів.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції звернувся 23-річний приватний підприємець, який повідомив, що в робочий час з приміщення магазину «Львівські цяцьки», що на площі Ринок, 12 у Львові, було викрадено одну гасову лампу та одне сувенірне деревце виготовлене з бісеру. Всього на суму 420 гривень.

Вжитими заходами злодія, яким виявився 19-річний безробітний львів‘янин, було затримано і доставлено в райвідділ міліції. Речові докази вилучено.