На Львівщині зять «кинув» тещу на 25 тис. грн.

Львівська область. 8 травня. УНІАН. До Стрийського райвідділу міліції поступила заява про шахрайство від 49-річної жительки міста Стрия.

Як повідомили УНІАН у Стрийському райвідділі внутрішніх справ, жінка повідомила, що на початку листопада 2010 року її колишній зять, 27-річний житель села Довге, шляхом обману заволодів її грошима в сумі 25 000 гривень.

За даним фактом проводиться розслідування.