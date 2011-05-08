На Львівщині зять «кинув» тещу на 25 тис. грн.
13:45, 08 травня 2011Львів
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Повідомлення зі Стрия
Львівська область. 8 травня. УНІАН. До Стрийського райвідділу міліції поступила заява про шахрайство від 49-річної жительки міста Стрия.
Як повідомили УНІАН у Стрийському райвідділі внутрішніх справ, жінка повідомила, що на початку листопада 2010 року її колишній зять, 27-річний житель села Довге, шляхом обману заволодів її грошима в сумі 25 000 гривень.
За даним фактом проводиться розслідування.
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