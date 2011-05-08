Кілька тисяч львів‘ян взяли участь в екуменічному молебені

Львів. 8 травня. УНІАН. Сьогодні, у другий день святкування Дня міста Львова, у центрі міста на площі Ринок відбувся традиційний екуменічний молебень на площі Ринок в якому взяли участь представники усіх церков Львова та понад дві тисячі вірян.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

З нагоди Дня міста для спільної молитви було винесено Ікону Львівської Богоматері.

«Від імені громади та гостей міста висловлюємо вдячність пану Борису Возницькому за дозвіл винести на спільний екуменічний молебень Львівську Богоматір», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Представники львівських церков звертались до директора Львівської галереї мистецтв, Героя України Бориса Возницького, аби миряни могли прикластись до ікони на вулиці під час святкування Дня міста.

ДОВІДКА УНІАН. Ікона Львівської Богородиці є одною з найцікавіших та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Символічно, що даруючи свою Милість та Материнську опіку місту, Пресвята Богородиця Одигітрія упродовж всієї історії благословляла Своєю благодатною присутністю усі традиційні громади Львова - православну, оскільки була написаною у традиції та зусиллями саме православного іконописця, католицьку, адже саме з часу освячення у Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату, вірменську, оскільки упродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали святиню. Зараз ікона перебуває в музейній каплиці Львівської галереї мистецтв.

