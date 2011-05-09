Заходи з нагоди річниці Перемоги у Львові відбулись спокійно – губернатор

Львів. 9 травня. УНІАН. «Всі офіційні заходи з нагоди відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у 1941-1945 роках у Львівській області відбулись спокійно. Хочу подякувати мешканцям міста, області, гостям Львівщини, які достойно відзначили цей день. О 10.00, відбулось покладання квітів до пам‘ятника «Невідомому солдату» на «Пагорбі Слави». Ми відвідали госпіталі, де лікуються ветерани Великої Вітчизняної війни та УПА», - прокоментував УНІАН події, які відбулись сьогодні, 9 травня, у Львові голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Напередодні ми провели зустріч з керівниками всіх ветеранських організацій Львівщини. Було досягнуто домовленості, що цей день ми відзначатимемо під Державним прапором України. Сьогодні всі офіційні заходи пройшли відповідно до графіку. Представники громадських організацій, ветерани вшанували пам'ять загиблих. Пройшли молебні», - пояснив хронологію подій М. Цимбалюк.

Голова ЛОДА, відповідаючи на запитання зазначив, що звернувся до правоохоронних органів щодо інцидентів, які мали місце після офіційних заходів.

«Люди, які вчинити такі дії, повинні понести відповідальність відповідно до законодавства. Правоохоронці з‘ясують, хто винен у цих подіях, хто намагається дестабілізувати ситуацію в області - політичні сили, окремі особи? Є рішення суду, яким заборонено проводити будь-які заходи, крім офіційних. Судовиконавці, правоохоронні органи мали слідкувати за дотриманням цього рішення», - наголосив губернатор.

М.Цимбалюк також повідомив, що на сьогодні складено чотири адмінпротоколи щодо тих осіб, які вчиняли правокативні дії.

«Я хочу наголосити, що у Львівській області панує демократія і кожна політична сила, у межах чинного законодавства, має право висловлювати свою позицію. Жодна політична сила не має монополії на правду. Правда є одна і її мають знати всі», - додав М Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк спільно з міським головою Андрієм Садовим, керівництвом Західного оперативного командування та ветеранами поклали квіти до пам’ятника Невідомому солдату на меморіальному комплексі «Пагорб слави» з нагоди відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.