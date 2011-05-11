778 юнаків уже призвали до війська із Львівщини

Львів. 11 травня. УНІАН. На сьогодні з Львівського обласного збірного пункту відправлено 778 юнаків, що становить більше половини від планового завдання області. Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному медіа-центрі МОУ (м.Львів).

Як зазначив заступник військового комісара Львівської обласного військового комісаріату з виховної роботи підполковник Федір Федчик, виконання державного замовлення з комплектування строковиками проходить організовано. Зокрема, офіцер відзначив високу явку юнаків до призовних дільниць та їхнє відповідальне ставлення й бажання служити.

Як повідомляв УНІАН, під час призовної кампанії «Весна – 2011» з Львівського обласного збірного пункту до лав Збройних Сил України на строкову військову службу має бути відправлено 1 520 юнаків. Загалом цієї весни на службу до Збройних сил планується призвати понад 26 тисяч новобранців.