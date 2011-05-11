Райони Львівщини матимуть програму збереження пам’яток архітектури
10:31, 11 травня 2011Львів
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Нарада в Цимбалюка
Львів. 11 травня. УНІАН. У кожному районі Львівської області буде розроблено програму збереження пам’яток архітектури. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«У кожному районі нашої області буде розроблено програму збереження пам’яток архітектури», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 10 травня під час селекторної наради.
«Нам необхідно створити умови для залучення інвесторів та розробити програму збереження пам’яток архітектури в кожному районі. Для цього насамперед необхідно провести інвентаризацію з подальшою паспортизацією всіх об’єктів культурної спадщини», – наголосив голова Львівської ОДА.
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