Райони Львівщини матимуть програму збереження пам’яток архітектури

Львів. 11 травня. УНІАН. У кожному районі Львівської області буде розроблено програму збереження пам’яток архітектури. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«У кожному районі нашої області буде розроблено програму збереження пам’яток архітектури», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 10 травня під час селекторної наради.

«Нам необхідно створити умови для залучення інвесторів та розробити програму збереження пам’яток архітектури в кожному районі. Для цього насамперед необхідно провести інвентаризацію з подальшою паспортизацією всіх об’єктів культурної спадщини», – наголосив голова Львівської ОДА.