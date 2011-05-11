На Львівщині вилучено 405 пляшок спирту «ROYAL»

Львів. 11 травня. УНІАН. Податкова міліція Львівщини вилучила понад 400 пляшок фальсифікованого спирту «ROYAL AMERICAN». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

Виявити місце реалізації фальсифікату допоміг громадянин, який звернувся до податкової міліції із заявою. В ній він повідомив, що змушений був звернутися по медичну допомогу до лікарні після вживання алкоголю, придбаного ним на продуктовому ринку одного з містечок Дрогобицького району.

Під час огляду кіосків, лотків та складських приміщень зазначеного продуктового ринку працівники податкової міліції виявили та вилучили 405 пляшок сурогату, замаскованого етикетками «ROYAL AMERICAN».

Експертизою встановлено, що вилучена рідина є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого стандарту України та становить загрозу здоров’ю та життю людей. За цим фактом порушено кримінальну справу.