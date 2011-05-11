На Львівщині горів сміттєвоз

Львів. 11 травня. УНІАН. У Львівській області через коротке замикання в електромережі сталося загоряння в сміттєвозі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МВС України у Львівській області, інцидент стався 10 травня в м. Дрогобич на вул. П. Орлика, 15.

Сміттєвоз належить ПП «Комбінат міського господарства Дрогобицької міської ради». Вогнем знищено обшивку кабіни. Врятовано вантажний автомобіль та майна на 5 000 грн.

«Причина пожежі – коротке замикання електропроводки в автомобілі», – зазначили в обласному МНС.