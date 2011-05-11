Майбутні рятувальники Львова стажуватимуться в Кракові

Київ. 11 травня. УНІАН. Допомагати рятувальникам ліквідовувати надзвичайні ситуації на Львівщині допомагатимуть польські колеги.

Як повідомляє Науково-освітній потрал навчальних закладів МНС України, протягом місяця кадети Краківської школи аспірантів Державної пожежної охорони Польщі стажуватимуться на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а Львівські курсанти, відповідно, у Кракові.

Програма стажування передбачає участь у навчаннях з рятування людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод, рятування людей з-під завалів та висоток, гасіння пожеж у житлових будинках, відпрацювання різноманітних рятувальних елементів. Польські рятувальники у складі чергової варти навчальної пожежно-рятувальної частини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності виїжджатимуть на надзвичайні ситуації.

Ректор Львівського університету БЖД Михайло КОЗЯР розповів, що вітчизняний навчальний заклад вже багато років співпрацює із польськими колегами. Підписана відповідна двохстороння угода. «Така співпраця корисна з точки зору набуття досвіду від наших європейських колег, координації спільних дій між рятувальними службами України та Польщі під час масштабних надзвичайних ситуацій, розробляти спільні стандарти та концепції з питань забезпечення безпеки, використовувати наукові напрацювання та, зрештою, досвід підготовки фахівців», - додав М.КОЗЯР.

У вільний від практичних занять час гостей ознайомлять з пам’ятками архітектури древнього Львова, з історією та традиціями міста.