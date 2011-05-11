На Львівщині відкриють завод на 500 робочих місць

Львів. 11 травня. УНІАН. У м. Великі Мости Сокальського району Львівщини Товариство із обмеженою відповідальністю «Клінгспор» відкриє завод. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначив генеральний директор ТОВ «Klingspor» Роландом Кашни, на підприємстві буде створено 500 робочих місць.

«Ми хочемо подякувати голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за сприяння, яке надала ЛОДА нам під час вирішення різноманітних проблемних питань пов’язаних із завезенням в Україну нашої продукції, веденням будівництва.

Така позиція сприяє розширенню нашого виробництва. Ми плануємо вслід за першою чергою нашого підприємства здати другу», – зазначив голова правління «Klingspor AG» Стефан Ноєм.

Своєю чергою перший заступник голови Львівської ОДА Мирон Янків, зазначив, що ця інвестиція вплине на зміну структури промисловості Сокальського району: «Тут домінує вугільна промисловість, робота вашого підприємства змінить структуру економіки».

Додамо, що «Klingspor» - одна з найбільших міжнародних компаній, що займаються виробництвом та постачанням абразивних матеріалів.