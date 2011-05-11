Мешканці стали частіше звертатися до Львівської ОДА

Львів. 11 травня. УНІАН. Протягом першого кварталу 2011 року до Львівської ОДА надійшло 2777 звернень громадян, що на 86,9% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Про це йшлося на нараді, яка відбулася 11 травня під головуванням заступника голови – керівника апарату Львівської ОДА Ольги Гузар.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Протягом першого кварталу 2011 року на контролі перебувало 1338 звернень громадян, в тому числі 122 звернення у вищі органи влади. Найчастіше до органів влади вищого рівня зверталися мешканці Турківського, Жидачівського та Старосамбірського районів.

Найбільше звернень було від багатодітних матерів щодо присвоєння їм почесного звання «Мати-героїня» та виплати грошової допомоги. Надалі продовжує зростати кількість звернень з питань дотримання законності та охорони правопорядку.

Великою є кількість звернень з питань соціального захисту, передусім – надання матеріальної допомоги, пенсійного забезпечення, соціальних виплат та субсидій, забезпечення інвалідів автотранспортом, вирішення житлових проблем. Протягом першого кварталу 2011 року головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком матеріальну допомогу надано 217 громадянам на 144 900 гривень.

З метою оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад та поширення зворотного зв’язку з мешканцями області, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недотримання вимог законодавства про звернення громадян відповідно до доручення голови облдержадміністрації запроваджено щоденне функціонування «гарячої» телефонної лінії та телефону довіри (2-999-222).

Протягом першого кварталу 2011 року на телефон довіри звернулося 236 мешканців області, яким надано усні роз’яснення з приводу порушених питань. На окремі звернення голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав письмові доручення, на які оперативно відреаговано.

Окрім того, у Львівській області працює 25 громадських приймалень, створених при управліннях юстиції. Протягом першого кварталу 2011 року ними було надано 507 безкоштовних правових консультацій.