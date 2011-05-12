Що 7 годин на дорогах Львівщини стається ДТП

Львів. 12 травня. УНІАН. Цього року на автошляхах Львівської області що 7 години траплялася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, практично через кожні 54 години в автопригодах гинула людина. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Аварії на дорогах лише за добу призводили до травмування у середньому чотирьох учасників дорожнього руху.

З початку року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року слід зазначити, що кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 24,5%, що становить 951 випадок (з 3884 до 2933). Разом з тим, на 12 менше скоєно автопригод із постраждалими (що означає зниження на 3%).

Кількість учасників ДТП зменшилася на 24,6%, що складає 1 885 ociб (з 7668 до 5783), з них кiлькiсть загиблих зменшилася на 3,6%, що складає 2 особи (з 55 до 53), кiлькiсть травмованих учасників дорожнього руху зменшилася на 14,3%, що складає 79 ociб (з 551 до 472).

Упродовж поточного року, а саме за період січня-квітня, найбільше автопригод було зареєстровано у лютому (питома вага становить 27,1% від усіх ДТП у 2011 році). Найбiльша кiлькiсть загиблих у дорожньо-транспортних пригодах була у сiчнi (питома вага становить 35,8% від усіх загиблих в 2011 році).

Разом з тим повідомляємо, що пiк травматизму спостерiгався у лютому (питома вага становить 28,8% від усіх травмованих в 2011 році). Найбільше автопригод з постраждалими зареєстровано у п`ятницю (питома вага становить 18,2% від усіх ДТП з постраждалими), що вiдрiзняється вiд попереднього перiоду, коли пiк припадав на четвер.