У Львові з’явилося два нових інститути

Львів. 12 травня. УНІАН. У Львові створено два нові інститути. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС.

Внаслідок злиття 4 факультетів у складі навчального закладу створено Інститут пожежної та техногенної безпеки й Інститут цивільного захисту.

«Навчальний заклад повинен йти попереду всіх державних процесів. Техногенне навантаження на довкілля збільшується, затребуваність професійних кадрів, яких ми готуємо, невпинно зростає. Мета останніх змін - якісна підготовка фахівців у сфері безпеки людини, забезпечення держави відповідними науковими кадрами, інтеграція у світові системи гарантування безпеки з урахування останніх світових тенденцій щодо техногенного навантаження на довкілля», - зазначив ректор університету, генерал-лейтенант Михайло Козяр.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності - це провідний вищий навчальний заклад України. Університет є членом асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють в галузі безпеки людини.