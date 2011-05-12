“Наша Україна” не підтримає рішення про відставку Цимбалюка - Сеник

Львів. 12 травня. УНІАН. Фракція партії “Наша Україна” не підтримуватиме рішення про відставку з посади голови ЛОДА Михайла Цимбалюка. Про це журналістам на брифінгу повідомив голова фракції Мирослав Сеник.

За його словами, провини обласної виконавчої влади у тому, що сталося 9 травня у Львові він не бачить, а радше є певні питання до правоохоронних органів, які потребують відповіді.

Керівництво обласної міліції не прийшло на позачергову сесію облради, скликану щодо подій 9 травня у Львові.

Учора начальник департаменту міліції громадської безпеки МВС Віктор Ратушняк заявив на прес-конференції, що провокації 9 травня у Львові здійснювали представники ВО “Свобода”, пише «Львівський портал».