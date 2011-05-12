Сьогодні - Всесвітній день медичних сестер

Львів. 12 травня. УНІАН. 12 травня відзначається Всесвітній день медичної сестри. Хоча фактично святу вже більше ста років, офіційно він був заснований тільки в 1971 році.

День медичної сестри відзначається з моменту об'єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію - міжнародну раду медичних сестер.

Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Тоді й сформувався стійкий стереотип: медсестра - це санітарка, яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу.

Сьогодні Міжнародний день медичної сестри відсвяткували у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління охорони здоров‘я Львівської ОДА, а рамках святкування міжнародного дня медичної сестри, у центрі творчості дітей та юнацтва Галичини(«Погулянка») відбувся традиційний щорічний концерт-привітання, куди були запрошені кращі медичні сестри з усіх лікувальних закладів Львівщини.

Святковий захід продовжили виступи фіналістів конкурсу «Краща медична сестра» ЛПЗ Львівщини та студентів Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського, що вже понад 200 років готує медсестринські кадри Галичини.

З нагоди свята грамотами і подяками Управління охорони здоров’я та «Асоціації медсестер Львівщини» відзначено кращих медсестер Львівської області.