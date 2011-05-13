Події на кшталт 9 травня у Львові не потрібні країні – Янукович

Київська область. 13 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що події на кшталт сутичок 9 травня у Львові не потрібні країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою у Київській області.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що події 9 травня спонукають до багатьох роздумів і питань.

«Потрібно це країні чи ні? На це питання треба дати відповідь. Я вважаю, що 99% громадян нашої держави, в тому числі і на Львівщині, скажуть, що не потрібні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що більшість буде проти і того, щоб у країні створювались умови для з’ясування стосунків подібним чином, у тому числі це стосується і питань історії.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, це також не потрібно і майбутнім поколінням українців.

Тому, вважає глава держави, потрібно зайти мудрі відповіді на багато питань. Він зауважив, що намагається зараз це зробити. «Ну, по-перше, нам треба розібратися: там, де були емоції – це одне, їх треба прибрати і стримувати у майбутньому свої емоції. Далі – політики. Тут, безумовно, треба задуматись і зрозуміти, яку несуть вони відповідальність, коли створюють такі умови для зіткнень громадян нашої держави, і мають вони на це право чи ні», - сказав Президент.

Він вкотре підкреслив, що тлумачити події історії мають фахівці, а держава має створювати умови для того, щоб саме історики мали можливість всенародно, через ЗМІ вести відповідні дискусії. Водночас, В.ЯНУКОВИЧ вважає, що все це має відбуватися за умови, що пам’ять про ветеранів не буде принижуватись.

«Ми ні в якому разі не повинні образити тих людей, хто приніс на нашу землю спокій і свободу, хто завоював для нас сьогоднішній день. І пам’ять про цих людей, вона нас зобов’язує усіх нести відповідальність за кожне слово, за кожен крок.

Тому моральний аспект – він повинен бути також на першому місці», - сказав Президент.