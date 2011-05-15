На Львівщині вшанували пам‘ять жертв політичних репресій

Львів. 15 травня. УНІАН. На Львівщині вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівськаої ОДА, сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, його заступники, начальники управлінь ЛОДА взяли участь у заходах з відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Спільно з представниками міської влади, правоохоронних органів, ветеранських організацій та чисельної громадськості Михайло Цимбалюк поклав квіти до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів та до пам’ятної таблиці Жертвам спецслужб тоталітарних режимів.

Біля Меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” духовенство відправило панахиду за загиблими, закатованими і тими, хто постраждав від політичних репресій.

У своєму виступі Михайло Цимбалюк наголосив, що «збереження пам’яті про невинні жертви нелюдського більшовицького режиму є нагадуванням та пересторогою майбутнім поколінням українців».

«Немає нічого страшнішого за тоталітарний режим. Бездумне винищення українського народу стало основною політикою злочинного режиму, його самоціллю. На території Львова і області знаходиться ще чимало могил, в яких захороненні закатовані безвинні наші земляки в сорок першому та в післявоєнні роки. І наш обов’язок відшукати їх, належно впорядкувати, віддати почесті невинно убієнним», - зазначив Михайло Цимбалюк.

