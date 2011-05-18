Кримський парламент засудив події у Львові 9 травня

Сімферополь. 18 травня. УНІАН. Верховна Рада Криму засудила події, що відбулися 9 травня у Львові під час святкування Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву прийнято сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту.

«Верховна Рада Автономної Республіки Крим рішуче засуджує цинічні і блюзнірські провокації в м. Львові під час святкування Дня Перемоги», - говориться в заяві.

Як відзначили кримські депутати, у світовій спільноті існують загальноприйняті традиції вшановувати світлу пам`ять багатомільйонних жертв фашизму, надавати почесті й віддавати дань пошани переможцям.

Генеральна Асамблея ООН проголосила 8–9 травня Днями пам`яті й примирення. «Народ України вніс неоцінимий внесок у Перемогу у Великій Вітчизняній війні, зазнав тяжких випробувань і поніс величезні людські втрати. Громадяни України сприймають День Перемоги як символ віри і справедливості, спадкоємності поколінь», - зазначається в заяві.

«Верховна Рада Автономної Республіки Крим висловлює категоричний протест проти знущання представників ВО ”Свобода” та їхніх прихильників над пам`яттю полеглих, розпалювання міжнаціонального протистояння, ревізії історії, вандалізму щодо головних символів Перемоги. Верховна Рада Автономної Республіки Крим заявляє про неприпустимість подібних проявів екстремізму і неонацизму», - говориться в заяві.

На думку кримських парламентаріїв, винні в протиправних діях мають понести заслужене покарання.

Також депутати ВР АРК наголосили на необхідності ухвалення закону про заборону радикальних організацій неонацистського спрямування, реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів.