Інтелігенція Львівщини зібралася в Батурин

Львів. 20 травня. УНІАН. Завтра, 21 травня, в Батурині Чернігівської область відбудеться відкриття дерев’яної каплиці Св. Миколая, створеної за проектом Миколи Гайди майстрами ЗАТ «Львівреставріція» під керівництвом Миколи Якимовича.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, із Львівщини, за підтримки губернатора, до Батурина приїде делегація представників творчої інтелігенції.

Саме у місці, де 150 років тому у травні відспівували Тараса Шевченка під час перепоховання Кобзаря і Санкт-Петербурга до Канева на Чернечу Гору, стоятиме каплиця.

Заслужений діяч мистецтв України Орест Скоп намалював для каплиці ікону-картину «Відспівування Тараса Шевченка». Володимир Іванишин вирізьбив для каплички фігуру Святого Миколая, а Левко Скоп і його сини намалювали ікони святих – Тарасія, Георгія та Катерини. Перед передачею Батурину усі ці твори мистецтва були освячені у Львові священиками різних конфесій.

Каплицю збудовано з ініціативи мецената Володимира Пащака та його сина Ярослава. Всі ікони, скульптури митці створили за власної ініціативи та власним коштом.