Молодим науковцям Львівщини призначено гранти
Указ Президента
Львів. 23 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік».
Відповідно до зазначеного Указу гранти отримали, зокрема, молоді вчені Львівщини:
Дмитро Волинюк – 1982 року народження, кандидат технічних наук, асистент Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Розроблення методів підвищення ефективності світловипромінювальних елементів на основі органічних матеріалів для пристроїв мікроелектроніки»;
Роман Федоришин – 1982 року народження, кандидат технічних наук, асистент Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Підвищення точності вимірювання витрати та кількості енерговмісних сумішей газів»;
Тарас Шмігер – 1980 року народження, кандидат філологічних наук, асистент Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження «Українське перекладознавство XX сторіччя: Розвиток бібліографії та база даних»;
Роман Шопа – 1979 року народження, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження «Кристалооптичні, зонно-енергетичні характеристики нелінійних діелектриків та критичні явища поблизу точок структурних переходів».
Нагадаємо, що у третю суботу травня в Україні відзначають День науки. З нагоди цього свята голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав всю наукову спільноту Львівщини.