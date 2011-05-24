350 г наркотиків знайшли у потязі Львів-Вроцлав

Львів. 24 травня. УНІАН. Учора, 23 травня, прикордонники Мостиського загону виявили у потязі Львів – Вроцлав 350 грамів наркотичної речовини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Під час прикордонно-митного оформлення в купе одного з вагонів потягу спеціальний собака дав спрацювання на наявність наркотичної речовини.

Загальна вага виявленої речовини становить 350 грам. Попередньо це марихуана, її вилучено та направлено на експертизу. Наркотики було заховано у картонну коробку від блоку цигарок.

Власника речовини на даний момент не встановлено.