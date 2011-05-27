При Львівській ОДА хочуть створити Раду видавців

Львів. 27 травня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк привітав з професійним святом працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження та оглянув стенди, на яких було представлено продукцію кращих львівських видавництв.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«Львівщина є лідером в книговиданні, в тому числі й завдяки Форуму видавців, роботі єдиного в Україні вищого навчального закладу, який готує фахівців з видавничо-поліграфічної галузі, - Українській академії друкарства. Ви, книговидавці, формуєте імідж держави. Хотів би, щоб ви були готові до проведення таких загальнонаціональних проектів як Євро-2012, «Олімпійська надія -2022». Хочу побажати Вам творчого натхнення, не зупинятись на досягнутому та гордитись своєю професією», - зазначив М.Цимбалюк у своєму виступі.

Голова ЛОДА закликав запрошених до тісної співпраці задля популяризації саме місцевого книговидавця, а також запропонував створити Раду видавців при Львівській облдержадміністрації, зокрема, для погодження переліку видань, які фінансуватимуться з обласного бюджету і розповсюджувати їх.

Крім того, М.Цимбалюк нагородив працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження грамотами голови облдержадміністрації з нагоди їх професійного свята.