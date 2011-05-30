На Львівщини обмежено рух великогабаритного автотранспорту
Розпорядження губернатора
Львів. 30 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 27 травня підписав розпорядження «Про обмеження проїзду великовагового автотранспорту дорогами загального користування при високих температурах повітря».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Відповідно до цього розпорядження, з метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг у період тривалої спекотної погоди, на дорогах Львівщини обмежується рух великовагового транспорту (загальна маса понад 24 т) з 10:00 до 22:00.
Розпорядження не поширюється на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, що швидко псуються.
Також цим розпорядженням обмежено виїзд, під час високих температур повітря, транспортних засобів з митних переходів Шегинь, Рава-Руська, Краковець.