Перша група дітей із Львівщини поїхала на відпочинок
12:08, 31 травня 2011Львів
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На перший заїзд скеровано 1 656 дітей
Львів. 31 травня. УНІАН. Із Львівської області на оздоровлення відправлено першу групу дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«З метою забезпечення вчасного та якісного процесу оздоровлення та відпочинку дітей управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА починаючи з 29 травня 2011 року скеровує організовані групи дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячі позаміські заклади, дитячі заклади санаторного типу, санаторії та дитячі центри», – зазначають в ОДА.
Всього на перший заїзд скеровано 1656 дітей, які оздоровлюватимуться в дитячих таборах на берегах Чорного та Азовського морів та оздоровчих закладах області.
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