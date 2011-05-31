Перша група дітей із Львівщини поїхала на відпочинок

Львів. 31 травня. УНІАН. Із Львівської області на оздоровлення відправлено першу групу дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«З метою забезпечення вчасного та якісного процесу оздоровлення та відпочинку дітей управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА починаючи з 29 травня 2011 року скеровує організовані групи дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячі позаміські заклади, дитячі заклади санаторного типу, санаторії та дитячі центри», – зазначають в ОДА.

Всього на перший заїзд скеровано 1656 дітей, які оздоровлюватимуться в дитячих таборах на берегах Чорного та Азовського морів та оздоровчих закладах області.