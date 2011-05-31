На Львівщині обікрали «Сьоме небо»

13:16, 31 травня 2011
Львів
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 Викрали гроші і шуби

 Львів. 31 травня. УНІАН. На Львівщині обікрали приміщення підприємства «Сьоме небо».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, з 29 на 30 травня в дверях приміщення підприємства «Сьоме небо», що у смт Рудно, невідомі зламали  замки і викрали гроші в сумі понад 11 тис. грн., дві норкові шуби, а також вироби з металу жовтого кольору. Всього на суму 64 тис. грн.

Проводяться заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння крадіжки.

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