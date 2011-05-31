На Львівщині затримано чергового вандала

Львів. 31 травня. УНІАН. У Львівській області затримано чоловіка, який пошкодив на кладовищі могилу. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

За інформацією правоохоронців, на одному із кладовищ в Золочівському районі затримано 55-річного чоловіка, який здійснив наругу над могилою, порозбивав бетонну огорожу, поламав і повикопував труби із нержавіючої сталі, яку в подальшому планував продати. Ведеться слідство.

Слід зазначити, що в області це непоодинокий випадок вандалізму на кладовищах. Так, 5 травня правоохоронці затримали 17-річного молодика, який на одному із селищних кладовищ Бродівського району вчинив наругу на чотирьох могилах.

Окрім цього, 27 травня, у Львові було затримала 23-річного безробітного, який на території цвинтаря пошкодив пам’ятник «Меморіал Січових Стрільців».