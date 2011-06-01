На Львівщині викрито крадіїв дорогих авто

Львів. 1 червня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали автозлодіїв, які спеціалізувалися на дорогих, престижних іномарках. Ними було вчинено щонайменше 15 таких угонів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Вони йшли «на справу» тільки вночі. До вибору кожної автівки підходили надзвичайно прискіпливо. Викрадали тільки дорогі, престижні іномарки - позашляховики «Прадо», «Лексуси». Діяли на території західного регіону. Найчастіше «гастролювали» у курортних містечках – Трускавці, Моршині, Східниці», - зазначив заступник начальника Управління карного розшуку ГУ МВСУ у Львівській області Ігор Підлужний.

Одного зі зловмисників упіймали пізно ввечері у Львові, неподалік його будинку. Наступного дня, затримали його спільника. Чоловіка розшукали у Жовківському районі. Він переховувався у приміщеннях закинутої ферми в одному із сіл району.

Під час затримання оперативники вилучили там справжній бандитський арсенал – цілий набір відмичок та сканерів, за допомогою яких злочинці викрадали автомобілі. А ще - бронежилети, маски, з десяток наручників, чимало набоїв різного калібру.

«Є підозри, що учасники цієї групи не обмежувались лише угонами, а вчиняли й інші, більш тяжкі злочини. Ця версія поки що перевіряється», - зазначив заступник начальника Управління карного розшуку ГУМВСУ у Львівській області Ігор Підлужний.

Зараз оперативники розшукують третього учасника цієї злочинної групи – 33-річного Тараса Розлуцького. Він уродженець міста Новий Розділ, що на Львівщині. Чоловік уже кілька років переховується від міліції. Правоохоронці просять усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування злочинця, повідомляти про це за телефонами у Львові 258-64-12, 258-67-63 або «102».