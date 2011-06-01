Цьогоріч на Львівщині сталося 33 ДТП за участі мотоциклістів

Львів. 1 червня. УНІАН. З початку року у Львівській області зафіксовано 33 ДТП за участі мотоциклістів, під час яких 3 особи загинуло, а 41 – отримали травми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема, 30 травня в Сокальський райвідділ міліції надійшло повідомлення від чергового Белзької ЦРЛ про те, що каретою швидкої допомоги до них з тілесними ушкодженнями доставлені жителі села Ванів Сокальського району. Встановлено, що потерпілі в селі Глухові Сокальського району 19-річний водій мотоцикла ІЖ «Юпітер-5» не впорався із керуванням та в’їхав у металеву огорожу.

Унаслідок автопригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Крім того, у ДТП травмувався 16-річний пасажир цього транспортного засобу, житель села Ванів Сокальського району, який отримав черепно – мозкову травму.

За даним фактом ДТП триває перевірка.