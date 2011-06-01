На Львівщині вилучено 10 гральних автоматів

Львів. 1 червня. УНІАН. Податкові міліціонери Львівщини викрили інтерактивне кафе, яке функціонувало як гральний зал в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області, податківці виявили та вилучено 10 гральних автоматів (атракціонів) на 400 тис. грн.

Зараз проводиться дослідча перевірка та вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.