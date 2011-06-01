Міст у Східниці відновлять через 10 днів

Львів. 1 червня. УНІАН. Ситуацію, що склалася в м. Борислав, смт Східниця, Дрогобицькому та Радехівському районах Львівської області внаслідок сильного дощу з випаданням граду та різкого підняття рівнів води в гірських річках, відповідно до національного класифікатора надзвичайних ситуацій, визнано як НС місцевого рівня.

Такий експертний висновок було затверджено рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС, позачергове засідання якої відбулось 31 травня під керівництвом першого заступника голови Львівської ОДА Мирона Янківа.

Відповідно до протоколу на особливий контроль керівництва Львівщини взято питання забезпечення жителів домогосподарств селища в районі вул. Зарічної (смт. Східниця), доїзд до яких ускладнено внаслідок руйнування металевого мосту через р. Східничанку, питною водою, продуктами харчування, медикаментами. Міст протягом десяти днів мають відновити.

Також на особистому контролі перебуває питання забезпечення до частини села Довге Гірське, доїзд до якого ускладнено внаслідок пошкодження автомобільного залізобетонного мосту через потічок Чепіт. Зараз доїзд до села забезпечено за тимчасовою схемою.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у смт Східниця Бориславської міської ради Львівської області внаслідок зливи стався різкій підйом води у річці Східничанка з утворенням затору. Було частково зруйновано металевий мостовий переїзд до 10 житлових будинків і пошкоджено 2 комунальних газових трубопроводи, тимчасово без газопостачання залишились 800 абонентів.