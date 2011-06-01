Чоловік скоїв самогубство стрибнувши з телефонної вежі

Львівська область. 1 червня. УНІАН. На Львівщині чоловік покінчив життя самогубством вистрибнувши з телефонної вежі мобільного зв‘язку висотою 48 метрів.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Інцидент стався в одному з міст Старосамбірського району.

За інформацією джерела, 46-річний чоловік перебував на психіатричному обліку з діагнозом «шизофренія маніакальної форми» та був схильний до самогубства.