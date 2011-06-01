Чоловік скоїв самогубство стрибнувши з телефонної вежі
10:56, 01 червня 2011Львів
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З висоти 48 метрів
Львівська область. 1 червня. УНІАН. На Львівщині чоловік покінчив життя самогубством вистрибнувши з телефонної вежі мобільного зв‘язку висотою 48 метрів.
Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.
Інцидент стався в одному з міст Старосамбірського району.
За інформацією джерела, 46-річний чоловік перебував на психіатричному обліку з діагнозом «шизофренія маніакальної форми» та був схильний до самогубства.
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