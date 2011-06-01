На могилі Маркіяна Шашкевича у Львові відслужать панахиду

Львів. 1 червня. УНІАН. У Митрополичих палатах Архикатедрального собору св. Юра УГКЦ у м. Львові відбулась зустріч представників Львівської ОДА з членами оргкомітету з відзначення 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича Романом Лубківським, Борисом Возницьким, Тетяною Крушельницькою, Борисом Рибаком та Владикою Ігорем Возняком Архиєпископом Львівським УГКЦ.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Під час зустрічі було обговорено питання участі у відзначенні 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича керівництва та духовенства Львівської архиєпархії УГКЦ та проведення панахиди на Личаківському цвинтарі 7 червня цього року. Також йшлося про перспективи та хід відбудови церкви Святого Духа у Львові на вул. Коперніка.

Нагадаємо, що 5 травня відбулось засідання обласного оргкомітету з відзначення 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича. На засіданні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив, що відзначення повинно пройти на найвищому рівні.

2011 рік проголошено у Львівській області роком Маркіяна Шашкевича. Цьогорічний Форум видавців пройде під гаслом 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича та 500-річчя від дня народження Івана Федоровича.