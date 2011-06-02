На злітній смузі аеропорту «Львів» укладають бетон

Львів. 2 червня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Львів» розпочато укладання бетону на 795 метрах подовженої ділянки злітно-посадкової смуги. Про це УНІАН повідомили у компанії «Дорожнє будівництво «Альтком».

Окрім цього, в аеропорту будівельники бетонують прикрайкові лотки.

Як зазначив начальника БУ-8 компанії «Дорожнє будівництво «Альтком» Олександр Шилюк, зараз на будівництві смуги повним ходом йде встановлення конструктиву на розібраній ділянці смуги, а також триває робота по облаштуванню водозниження.

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2010 року стадіон та аеропорт до Євро-2012 у Львові будує фірма "Альтком".

Урочисте відкриття аеропорту «Львів» заплановане на листопад 2011 року.