Податківець вимагав $8тис. хабара за акт перевірки

Львів. 3 червня. УНІАН. Прокуратура Львівської області закінчила розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням головного податкового ревізора-інспектора ДПІ у Львівській області у хабарництві. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, прокуратура Сихівського району м.Львова затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі, порушеній стосовно головного податкового ревізора-інспектора ДПІ у Львівській області за ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара службовою особою).

З'ясовано, що обвинувачена вимагала та одержала від керівника одного із підприємств хабар в розмірі $8 тис. за складання акту перевірки дотримання вимог податкового законодавства, у якому не повністю відображено виявлені порушення та зменшено суму фінансових санкцій за порушення бухгалтерського та податкового обліку підприємства.

Кримінальну справу з обвинувальним висновком скеровано до суду для розгляду по суті.