МАУ відновлює польоти до Львова

Львів. 3 червня. УНІАН. 10 червня авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) відновлює регулярні польоти до міжнародного аеропорту міста Львів. Рейси будуть виконуватися двічі на день щодня, крім вівторка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Рейси МАУ до львівського аеропорту будуть виконуватися на літаках «Фоккер-50» місткістю 50 крісел. Використання близькомагістральних літаків замість традиційних для МАУ середньомагістральних літаків «Боїнг-737» обумовлена технічними обмеженнями злітно-посадкової смуги аеропорту Львова, в якому триває реконструкція в рамках підготовки до проведення Євро-2012. Також, згідно з графіком робіт з реконструкції аеропорту, рейси не будуть виконуватися по вівторках.

Львівські рейси МАУ зручно стикуватимуться як з внутрішніми рейсами авіакомпанії (через Київ до Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Сімферополя), так і з європейськими напрямами (через Київ до Амстердама, Берліна, Женеви, Лісабона, Парижа, Брюсселя, Рима та інших ключових міст Європи). Крім цього, мешканцям Львова за допомогою стикувань через Київ також будуть доступні міста східного вектора: Тель-Авів, Абу-Дабі, Тбілісі, Самара, Алмати, Астана.

«Ми раді мати можливість відновити польоти до Львова, адже львівський аеропорт є одним із стратегічних аеропортів для МАУ, - зазначила прес-секретар авіакомпанії Євгенія Сацька .- Тим самим, ми надаємо нашим пасажирам із Західної України можливість швидко і комфортно дістатися до всіх пунктів, куди виконуються польоти МАУ. Перелік нових напрямків цього сезону поповнився столицею Казахстану Астаною, російською Самарою, а найближчим часом пасажири МАУ зможуть літати і до Москви. Міста Західної Європи та Близького Сходу, країни СНД і екзотичні курорти - все це знову доступно для пасажирів МАУ із західних регіонів України».